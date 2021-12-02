台中市府舉辦的2021耶誕嘉年華活動「台中好甜！甜在其中」，24日起將盛大登場！有別傳統耶誕樹型，市府將以「珍珠奶茶」為意象，在舊台中火車站前廣場全國獨家打造10公尺高的「有你珍好」珍奶耶誕樹，傳遞甜甜的佳節祝福，市府邀請民眾期待台中耶誕的到來，感受童話故事般的夢幻場景，甜蜜迎耶誕。

新聞局指出，市府每年耶誕活動推陳出新，去年首度在柳川展出水舞燈光秀，創造全國話題，吸引民眾慕名前來。

今年市府再度發揮創意，挑戰自我，不但將活動地點擴大，從舊台中火車站前廣場，延伸到柳川、綠川，以及周邊文史建築台中文學館、市役所等地，並將以「甜點」為主題，幻化成夢幻燈飾，打造甜蜜的夢幻場景。

新聞局說，此次必看亮點，包含全國獨家在舊台中火車站站前廣場，打造10公尺高「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹，由於世界珍珠奶茶發源地就在台中，透過珍奶甜蜜意象，傳遞台中的美好。

柳川也有高達20公尺「垂涎60尺」水水耶誕樹，以流動循環的水光雕裝置，代表祈福、希望，還有「甜蜜夢工廠」大型燈飾，要將幸福快樂傳遞給每位市民。

綠川則有在水面佇立的「甜到會麋鹿」，五彩繽紛的糖果圍繞麋鹿的夢幻場景，要讓大小朋友甜蜜過耶誕，2021耶誕嘉年華活動「台中好甜！甜在其中」預計將於12月24日至1月9日登場。