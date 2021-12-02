東南亞最大網約車與快遞業者Grab，將於美東時間2日時，開始在紐約的那斯達克掛牌交易，樹立東南亞赴美掛牌典範。Grab並不是依循傳統IPO(股票初次掛牌上市)程序，而是先與一家SPAC(特殊目的收購公司)合併後再上市。由於這樁交易案，讓Grab身價一下子巨幅膨脹，變成一隻400億美元的大巨獸，故此IPO也格外讓外界注目。

成立9年多的新創公司Grab，事業源起於馬來西亞，後來把總部搬到新加坡。打從一開始，Grab只有網路叫車服務，但現在從食品配送、行動支付、保險商品到投資項目等不同業務，在東南亞8個國家內約465個城市，都看得到Grab影子。

Grab在東協地區的競爭對手，包括星國電商Sea，以及印尼最大新創GoTo等等。根據統計，至2025年，東南亞的網路經濟金額可望再成長一倍，達到3600億美元規模。

Grab認為，自己能到美國上市，表示有著6.5億人口的東南亞地區，都有機會在西方世界嶄露頭角並發光發熱。

一旦Grab順利在紐約掛牌，最大受益者是日本軟銀，以及早在2014年就已投資的中國大陸滴滴出行。另外的大股東還有日本豐田汽車、美國微軟，以及日本三菱日聯銀行等。

至於原本是競爭強敵的Uber，在業務經過5年的激烈廝殺後，這家美國網路新創決定讓出東南亞所打下的江山，並於2018年成為Grab另一個股東。

不過，產業分析師指出，東南亞網路叫送餐點，以及線上金融服務業者不少，但真正可從中獲利的可說寥寥無幾。

以Grab來說，9月下修全年淨銷售額目標，因為新冠疫情未來不確定性，更嚴格的社交禁令搞不好又會捲土重來。另外，第3季營收短少9%，息前稅前折舊前攤提前的虧損(EBITDA)擴大66%至2.12億美元。

但Grab指出，衡量電商營運表現的GMV(網路平台交易金額)，同期卻大增32%達40億美元，且創新高紀錄。另外，Grab也誓言將在2023年時，EBITDA項目將不再虧錢。