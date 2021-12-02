陳姓及林姓中古車商將購買車輛後，由維修人員調降儀表板顯示的里程數，再將車輛擺放車行公開展示販售，10人受騙上當，以高價買車；台灣高等法院考量陳、林與被害人和解，各判刑1年4月及1年，緩刑3年及2年。可上訴。

高院認為，陳、林與被害人達成和解，並均履行和解內容，10名被害人之求償權已獲得滿足，各判決緩刑3年及2年，各提供160小時、120小時的義務勞務，及接受法治教育課程2次。