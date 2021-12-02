宜蘭縣政府2日獲贈財團法人寶佳公益慈善基金會捐贈的15台即時心電圖機，以及高雄榮民總醫院醫生黃偉春所捐贈的30組心電圖檢查輔助裝置，這也讓宜蘭縣現有包含4輛備用車在內、共計36輛消防局救護車都配備了這項緊急救人設備，讓全縣縣民在需要時都能獲得緊急救護，而宜蘭縣也成為全國第一個地方政府所屬救護車都能配有心電圖機設備的縣市。

宜蘭縣政府消防局針對心肌梗塞患者的救護勤務，不斷自行研討並設法提升救護人員對於患者在到院前處置作為，參考美、日的做法，從6年前開始陸續在救護車上配置心電圖系統並上線啟用，是北台灣領先設立到院前心電圖系統的縣市。

經過6年的努力，全縣18處消防分隊、21輛救護車先後設置了心電圖機設備，但仍有11輛正在值勤中以及4輛備用的救護車尚未完成這套設備的設置。

此次獲贈15台即時心電圖機以及30組心電圖檢查輔助裝置後，得以讓所有的消防局救護車都能配置這套緊急救人的設備，也可說讓宜蘭縣率全國之先，完成了轄區內的心電圖機拼圖。

縣長林姿妙表示，人命關天，縣府這次獲贈這些設備，真的是非常感謝，這業讓縣民的生命得到了進一步的保障；代表捐贈的寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥則表示，「給認真做事的人多一點資源，是應該的」，林縣長這麼認真努力，給予多一點的資源及支持，這正是基金會此次捐贈的動機，當前也沒有任何一個縣市能達成這個目標，真的是非常不容易。