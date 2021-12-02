大陸國家互聯網信息辦公室負責人1日約談豆瓣網主要負責人、總編輯，針對近期豆瓣網及其帳號「屢次出現法律、法規禁止發布或者傳輸的信息，情節嚴重」，依據《中華人民共和國網絡安全法》等法律法規，責令其立即整改，嚴肅處理相關責任人。北京市互聯網信息辦公室即對豆瓣網運營主體北京豆網科技有限公司依法予以共計150萬元（人民幣，下同）罰款的行政處罰。

2021年1月至11月，大陸國家互聯網信息辦公室指導北京市互聯網信息辦公室，對豆瓣網實施20次處置處罰，多次予以頂格50萬元罰款，共累計罰款900萬元。

自2020年9月底以來，大陸國家網信辦部署開展為期2個月的集中專項整治。專項整治以來，督促「豆瓣」等20家重點「知識社區問答」平台開展自查自糾。

天眼查App顯示，今年4月，北京豆網科技有限公司曾因違反廣告法被罰約1.6萬；今年8月，該公司因存在出版、傳播含有宣揚淫穢、色情、賭博、暴力或者教唆犯罪的網絡出版物的行為，被罰4萬；今年11月，該公司違規使用奧運標誌被罰3萬。此外，該公司關聯多條法律訴訟，案由多為網路侵權責任糾紛、名譽權糾紛等，其中一審原告包含井柏然、趙露思、許飛、張燕、姜逸磊（papi醬）等。