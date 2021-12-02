據港媒報導，台海緊張局勢持續升高的狀態下，近幾個月來仍穩定進行的中美軍方高層會談將於近期再次舉行，大陸方面參加的共軍高層領導人肶是中共中央軍委副主席許其亮與國防部長魏鳳和。消息人士稱，目前會談的時間可能訂於1月初，會談形式可能是電話會談或視頻會晤。

據《南華早報》引述消息人士報導稱，在台海局勢緊張，以及高超音速武器軍備競賽加劇之際，中國和美國正準備舉行兩國軍方高層會晤。

在拜登與習近平的美中視頻高峰會談後，美國防部長奧斯丁終於如願與中共軍委副主席許其亮進行會談。（圖／路透）

知情人士透露，自11月16日中國國家主席習近平與美國總統拜登舉行視頻會晤後，中美兩軍一直在進行接觸，就美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）與中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮和中國國防部長魏鳳和舉行會談的可能性進行磋商。

報導說，這是中美元首習拜會達成的共識之一，「兩國領導人已下令軍方討論相關安排」。

《多維新聞》指出，中美軍方高層會晤的形式和細節尚未敲定，但消息人士稱，中美兩國正考慮在2022年1月初舉行中美軍方高層電話會談或視頻會晤。

報導指出，中美準備舉行軍方高層會晤的一個重要背景是台海局勢持續緊張。美國近來持續加強與台灣的接觸，而中國大陸戰機在台灣周邊空域的活動也日益頻繁。台灣問題是11月習拜會上的主要議題。

消息人士稱，軍控可能是擬議的中美軍方高層會晤的主要議題之一，但中國已明確表示，不希望在雙邊基礎上與美國討論軍控問題，認為「軍控問題應該在美國、中國和俄羅斯之間討論」。

《多維新聞》引述瞭解中共軍方的消息人士表示，早在中美兩國領導人會晤之前，雙方就已開始為軍方高層對話做準備，因為中美兩國都將戰略穩定視為首要任務。

上述消息尚未得到中美兩國官方的證實。