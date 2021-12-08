英國國防部說，墜落東地中海的皇家空軍F-35B殘骸已撈起，避免了萬一落入其他國家手裡可能造成的威脅。
不過，據《太陽報》（THE SUN）和《動力》（The Drive）網7日報導，就在戰機殘骸撈出前，英國皇家海軍「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母上1名人員因涉嫌外洩F-35戰機墜落的影片而被逮捕。
英國國防部在聲明中說，從地中海撈回英國F-35的作業已順利完成。機上的敏感裝備沒有危險或受損。這架戰機墜海後，隨即引發英國軍方高層緊張，擔心機上的機密隱形技術可能落入敵國手裡。而美國海軍馬上伸出援手，由駐西班牙羅塔（Rota）的第6艦隊出動專業深海打撈船，帶領搜尋任務。由於波濤洶湧，影響搜尋行動，後來義大利海軍也參加了打撈任務。
據國防消息人士透露，這架F-35B墜海後，英國軍方花了兩星期，才確定殘骸在海床上的位置，接著又花了1星期，才成功將它撈起。
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