【愛傳媒朱亞君專欄】詹宏志感動推薦：「赤裸裸的真實，真實到你幾乎不忍直視。」

盧郁佳專文推薦：「本書以無垠的同情，為人們川流不息的悲傷編撰索引。」

不能想像的扭曲命運；被激情慾望吞噬掉的人生；超乎道德標準，說不出口的妥協；讓你見到各種極端邊緣的生命韌性、光怪陸離的道德尺度⋯⋯

《我不是自己的》資深記者陳函謙，《壹週刊》最受矚目專欄「坦白講」輯結，浮世眾生的破碎與縫補人生。

「你已經砍我三刀，不可以再殺我了！」她在鄭捷隨機砍人時，為按求救鈴而被砍傷，如果重來一次，依然要奮力阻止。

他是盲人按摩師，卻被客人要求「做黑的」，同事被騙走百萬元，他只覺得自己不被當人看。

他是徵信社老闆，看盡同業為賺暴利設局抓姦、謀財害命，依然勸和不勸離，只因他懂家庭破碎的艱辛。

他是讓父母罰單、貸款繳不完的公子哥，直到跑車開到睡了一場長達九天的覺，才驚覺與死亡擦身的自己，過去玩的不是花天酒地，而是命。

「騙扁小子」黃琪、曲家瑞的老二情結、非法賺進百萬元的國中生、十二歲開始下海養家的性工作者、災害過後，一大家子裡的倖存者……

平凡的小人物，個個過著如戲的人生。在欲望與生死的邊緣，有人堅持有底線的尊嚴，有人交出自己的靈魂，向魔鬼做交易。

謝謝范立達、董成瑜、林立青、萬金油聯名推薦！

他們死過千百回，遍體鱗傷的不只是肉體──關於噩夢、匱乏、軟弱，及其後的妥協、醒悟與寬恕。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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