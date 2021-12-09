央視將推出全新真人秀《冬日暖央young》，近日也公開參與嘉賓陣容，除了撒貝寧、鞠萍、馬凡舒、王冰冰等人之外，網友還發現一名新面孔羅平章，原來她也是央視的記者，擁有甜美笑容的她，令網友都非常期待她的表現。

央視旗下的央視頻，之前夏季推出過綜藝《央young之夏》廣受好評，網友也相當期待下一季的到來，而全新節目《冬日暖央young》近日官宣，將在12月上線，以冰雪為主題，以冰雪運動和文藝競演形式，展現冰雪運動魅力，為北京冬奧預熱。

羅平章美貌讓網友驚豔。(圖／翻攝自央視頻)

王冰冰被封為央視最美女記者。(圖／翻攝自微博)

而節目近日也公開嘉賓陣容，幾乎都是上一季的熟面孔，鞠萍、撒貝寧 、朱廣權、尼格買提、月亮姐姐、王冰冰、王嘉寧、馬凡舒等人，其中羅平章觀眾可能較為不認識，她也是央視的記者，曾參與節目《行走珠海》和《打卡大陸之角》的錄製。

而紮著低馬尾的羅平章，外表溫柔清新、笑容甜美，還有甜甜的梨渦，讓網友留下深刻印象，直呼央視到底藏了多少美女，更表示對不起王冰冰，「原諒我吧，我承認我變心了」、「今天我終於找到最喜歡的人了」，但也有人還是表示是王冰冰派的，引起熱議。

王冰冰因天使臉孔和宛如鄰家女孩般的清新氣質，讓她火速爆紅，被網友封為央視最美女記者、新一代國民初戀，人氣至今仍居高不下。