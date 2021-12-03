民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發全台關注，對此，資深媒體人邱明玉表示，這次檢調動作非常迅速，恐跟國安危機還有高嘉瑜的身份有關。

邱明玉昨（2日）在政論節目「年代向錢看」上表示，高嘉瑜第一時間確實是不想把整件事情爆出來，包括可能有不雅照和黑資料外，還有另外一個原因是高知道在黨內人緣不好，所以很擔心這件事情爆發，很多人會落井下石，當時高嘉瑜內心天人交戰，很多旁邊的人都勸高，如果這不提告，就是縱容暴力。

其次，邱明玉指出，還有人提醒高嘉瑜，這件事情已涉及嚴重的國安問題，因為新聞曾報導，林秉樞常常把高嘉瑜的手機搶過來，拿豆腐頭備份資料，如果當時高嘉瑜手上有重要的國安機密，恐會造成國安漏洞的危機；此外，高嘉瑜身為國會議員，林秉樞手握資料，不管是不雅照，或是國安資料，就可在背後控制立委，這種事情像話嗎。邱明玉認為，這次檢調動作非常快，恐跟國安危機還有高嘉瑜身為國會議員有關。

同台的另一資深媒體人蔡玉真也指出，現在外界也在質疑林秉樞是不是操控高嘉瑜在立院質詢議題和選民服務，其中選民服務恐有白手套的疑慮，所以高嘉瑜很怕林秉樞。