消息面：

1.美國勞工部周四公布，上周（截至11月27日）美國初領失業給付人數較前一周增加2.8萬人，為22.2萬人，但少於市場預期的24萬人。上周初領失業給付人數4周均值為23.875萬人，較前一周減少1.225萬人。截至11月20日止當周，美國續領失業金人數周減10.7萬人，為195.6萬人。

2.合稱OPEC+的石油輸出國組織與其減產盟友達成協議，明年1月將維持縮小減產規模40萬桶/日的計畫不變，在近來油價重挫之際，此決議令市場大感意外。不過該組織亦罕見加入特別條款，強調一旦Omicron變種病毒對市場造成嚴重衝擊，產油國將召開緊急會議討論取消增產的決定。

3.市場觀望即將出爐的美國非農就業報告，周四美元大致持平，ICE美元指數尾盤微升0.078%，報96.124。

4.與Omicron新冠變種病毒相比，市場更加關注聯準會可能更早且更快調升利率，周四紐約期金下挫21.6美元或1.2%，為每盎司1762.7美元，創下10月12日以來最低價。其他貴金屬方面，銀價持平，報每盎司22.31美元。鉑金漲0.3%，為每盎司936美元。鈀金漲1.8%，為每盎司1778.68美元。

5.OPEC+意外宣布每月增產40萬桶/日的計畫不變，周四原油價格一度重挫，但尾盤反彈收漲逾1%。過去3周原油價格已下跌24%，吸引逢低買盤進場，但分析師表示，Omicron變種病毒帶來的不確定性、各國政府為了遏阻新一波疫情可能重啟限制措施，以及供應量將增加的預期，仍將使交易員保持謹慎。