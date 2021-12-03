中國駐美大使秦剛2日表示，中國將把美國企業高管赴中國旅行審批所需時間，縮短到不超過10天，還將令新冠病毒檢測更加方便，並將允許高管在隔離期間工作。

路透報導，秦剛在美中貿易全國委員會舉辦的晚宴上，宣布上述措施。他又再呼籲華府，取消前總統川普對中國商品徵收的額外關稅。

值得注意的是，美國財長葉倫（Janet Yellen）同一日表示，通過重啟排除程序降低川普時代對華商品關稅，可能有助緩解一些通膨壓力，但不會改變大局。