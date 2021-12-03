針對英特爾執行長基辛格反對美國政府補助非美系業者前往投資，台積電(2330)董事長劉德音今日出席活動被問此事，他稱「不值得回應，我們不會中傷同業」。

劉德音今日出席李國鼎紀念論壇，將進行「立足台灣 放眼全球 半導體產業的下一個十年」的主題演講。會前被問及英特爾執行長基辛格反對美國政府補助非美系業者一事；劉德音做上述回應，並說，台積電美國建廠計畫持續中，日本新廠建廠也按進度進行中。

台積電美國亞利桑那州建廠案美國政府支持，但英特爾執行長基辛格日前對外喊話，反對美國政府補助台積電、三星等非美系業者前往美國投資，並指中共軍機擾台，台灣不是一個穩定的地方。

關於美國建廠計畫，劉德音表示，目前按照進度進行。針對日本廠是否面臨缺工問題，他說，目前全世界都因為新變種病毒 Omicron而暫時有所困擾，但日本廠會按照原本計畫進行。

依據台積電先前說明，台積電美國亞利桑那晶圓廠已經動工，計畫2022年下半年移入機台，第一期廠房預計2024年量產，5奈米月產能2萬片。2021年至2029年間，台積電新廠專案支出（包括資本支出）約120億美元。

外電報導，基辛格周三在加州參加財星雜誌腦力激盪科技會議發表演講，呼籲美國要扶植半導體業，應多投資美光、德州儀器和英特爾等美商，而非台積電和三星等亞洲對手。