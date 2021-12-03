台北當代工藝設計分館竄火 警消急疏散民眾 15:352021/12/03 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市南海路台北當代工藝設計分館3日下午發生火災。（圖／記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市南海路台北當代工藝設計分館3日下午發生火災，大量濃煙竄出場館，警消獲報到場後發現起火點位於三樓；消防局指出，館方第一時間已疏散、清點人員，目前內部人員已全數疏散，且火勢已滅。（持續更新） 臺北文創天空創意節 看見解邊界渴望 珠寶藝術家CINDY CHAO 獲頒法國藝術文學騎士勳章 重返東區 大陸建設推新案耑序 台灣金融產業大體檢 UUPON洞察：行動及網路銀行已成趨勢 #台北當代工藝設計 #分館 #火災 #失火 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮市區金三角老玩具店頂樓遭祝融 幸無人傷亡 18:442021/12/01 社會 MIKIMOTO珠寶登台 禪風詩意的東瀛之美 13:402021/12/02 生活 義大跨年 獨家首演飛行器煙火 04:102021/12/02 地方新聞 環保蟑螂關西服務站旁燃燒廢棄木材遭逮 粗估獲利達500萬 11:542021/12/02 社會 第四屆商車界奧斯卡獎 2021 FUSO HERO頒獎晚宴高雄糖廠盛大登場 13:312021/12/02 汽車情報-汽車新聞 「後疫情時代」醫療再升級 北醫附醫展現4大亮點 17:322021/12/02 生活 日統擬明年2月4日收攤 嘉義監理所：將啟動代駛機制 22:492021/12/02 生活 義大世界888秒跨年煙火 全台獨家首演「冷焰驅動飛行器特效煙火」 14:142021/12/01 生活 台北101化身當代美術館 04:102021/12/02 時尚消費 社會熱門新聞 金主曝光 林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」 全靠他埋單 - 社會 悲劇！屏東5歲童獨自到鄰居家玩 遭比特犬緊咬腹部身亡 - 社會 林秉樞博士班念7年遭批混過頭 政大用1理由退學機率大 - 社會 警二度搜索林秉樞房間 神秘1男1女身分曝光 - 社會 陪林秉樞躲飯店「長髮神秘女」職業曝光 成追查私密片關鍵證人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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