前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳(沖)今天再度呼籲政府，應該就虛擬通貨(也就是加密貨幣Cryptocurrency)及早確定主管機關。如果一個執政黨想要繼續執政，加密貨幣一定非管不可。主管機關確定後，就要想辦法訂一個法，遊戲規則就會出來，像韓國也是在沒辦法中想出一個辦法來。而究竟哪一個單位適合擔任虛擬通貨的主管機關？陳(沖)認為經濟部、法務部、金管會、央行可以4個單位擇其一，重點是要趕快確定。

陳(沖)表示，虛擬通貨已經到了不能不管的階段，以前涉入的人少，但現在愈來愈多，而且更糟糕的是，很多不是很有錢的人也參與了虛擬通貨的市場。

陳(沖)表示，如果一個執政黨想要繼續執政，加密貨幣一定非管不可，就算管了以後，有投資人賠了錢來鬧，那也得管；這已經不是一個人的事，而是一個政黨的事。

此外，新興的碳交易，現在也沒有主管機關，陳(沖)表示，這和虛擬通貨一樣也一定要找一個主管機關才行，以專業來看，由環保署擔任碳交易主管機關較適合。

最後陳(沖)重申，韓國早在2019，就依據國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）所提出的準則修法，要求境內加密服務提供商（VASP）業者須在2021年9月24日以前向該國金管局申報，否則便將勒令停業。行政院應跟上國際腳步，及早確立加密貨幣主管機關。珍惜我們在APG的會籍，更要認真看待在未來元宇宙中，可能扮演關鍵角色的虛擬貨幣。