花蓮縣議會今進行縣府明年度總預算二、三讀，其中縣府民政處編列1800萬元，預計在台8、台9及台11線起壇路祭超渡亡魂，引發議員譁然，有議員指與其辦路祭，不如把錢花在改善交通，抨擊「不問蒼生問鬼神」，但也有議員支持縣府舉辦法會「祈求全縣平安」，經過激烈討論，仍獲在場過半議員支持，二讀通過。

民政處長林金虎說明，縣府沒辦過主要道路路祭法會，今年0402太魯閣號案加上地震連連，民眾建議超渡亡魂讓合境平安。因此編列1800萬元，預計在台8線、台9線及台11線，請法師或陣頭起潭做法事，這是要「壓煞，防抓交替」。

民進黨議員莊枝財批，縣府「不問蒼生問鬼神」，各省道公路死亡人數逐年下降，現階段更應將預算花在道路品質提升上；無黨籍楊華美說，每年祭天祈福已花3千多萬元，現在還要路祭，錢可以用在更好地方；民進黨議員張美慧則強調，不反對花錢，花費1800萬元超渡亡魂？如何跟人民交代？

不過，謝國榮、邱光明、葉鯤璟、笛布斯．顗顂等議員都發言支持。葉鯤璟說，縣府舉辦各項宗教活動，確實合境平安，他認為建設重要，可以從其他方面爭取經費，不能把建設與路祭相提並論。經在場24名議員舉手表決，16人過半支持。