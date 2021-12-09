社區維修電梯多少錢才算合理？有網友住的10年社區大樓預計開會討論調漲管理費，主要是接下來有許多公設需要維修，其中4部電梯的修理費達400萬，讓他相當好奇這樣的費用是否合理？話題引起網友們熱烈討論，意外釣出內行人分析，初估低階款更換所有零件的費用就要80萬，且樓層超過15樓還要加價，因此管委會每台預算估百萬還算合理。許多網友也提醒原Po，電梯不修會有安全問題，不要省小錢虧大錢，且公設老舊也會影響房價。

該名網友在PTT論壇Home-Sale版發文表示，目前住的社區是屋齡10至15年的大樓，近期打算開會討論將管理費從每坪60元調漲至70元，確保管委會有足夠盈餘可以運用，同時社區已運作超過10年，許多重大修繕項目已箭在弦上。

從原Po貼出的修繕表顯示，包括大樓外牆磁磚剝落、採光罩嚴重腐蝕、地下室連續壁滲漏、2部貨梯維護及4部電梯更新在內的總維修費用達570萬，其中4部電梯更新費用為400萬，這讓原Po不解說道，「真的需要這麼高嗎？」

文章吸引不少網友留言討論，許多人都認為維修費用還算合理，且調漲10元並不高，「電梯不換不行啦，公設老舊影響房價不是更慘」、「我覺得合理，社區存款700萬拿去維修就沒剩多少了」、「電梯價格還算合理，該換的不能省」、「調漲管理費比一次要大家攤400萬還好處理，而且才一坪漲10元」、「合理，社區管理費一定要有結餘，社區才會越來越好」、「省小錢公設沒好好維護，會吃大虧。」

此外，有內行網友表示，如果社區電梯使用10年左右要進行大保養，每部抓100萬還算合理，「鋼索整個要換過、避震器、控制器、煞車也要換掉，80萬是我去年問比較低階電梯的報價，而且還要考慮樓層，如果超過15樓報價更高，管委會必然要多抓一點。」

整體來說，他認為管委會的估價表很合理，且電梯不保養會有安全問題，「正常來說，到時候要採購也是需要大家通過的，不是管委會自行決定，除非你們規約有授權管委會。」