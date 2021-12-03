三立《超級紅人榜》主持人于美人、許志豪今（3日）出席「5G＋XR節目互動製作」記者會，對於民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞施暴，于美人心疼她的勇敢，「對高嘉瑜委員來講，她是政治人物，同時也擁有高學歷、高社經地位，遇到這樣事情，壓力更大於其他人，還得應付網路的『新三民主義』時代（選民、鄉民、酸民），真的不容易。」

于美人還說高嘉瑜事件還包含私密傳播、色情威脅等因素，呼籲大家少點情緒化的言語，減少在網路上對被害者的傷害，這才對得起高嘉瑜的勇敢，「我們不能寄望每個受暴婦女的勇敢，但是在台灣有關於家暴或婦女權益的所有法案，哪一條不是血哭出來的？不是淚哭出來的？所以這樣一個的勇敢過程，我們是不是應該讓社會更友善，才不會讓受暴婦女2度傷害。」

于美人也表示外界總會指著受害者問說「那你怎麼不會跑？」但她認為突然遭受暴力的當下，每個人都是空掉的，所以不要事後諸葛，來評論受暴的男性或女性。被問該如何避免激怒加害者？于美人自認方法比較阿Ｑ，「那個衝突現場不是你能處理就是選擇離開，不要高估自己應變能力，當你知道地獄的路怎麼走，才會知道天堂的路怎麼走，因為你知道走那邊會死，就會選擇走另一邊求生。」她最後強調「求救並不可恥」。

《超級紅人榜》創新5G＋XR應用2集節目將在19日、26日在三立台灣台播出。

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