高嘉瑜受暴案被指施壓媒體 段宜康公布與林秉樞對話。截自段宜康臉書

高嘉瑜受暴案被指施壓媒體 段宜康公布與林秉樞對話。截自段宜康臉書

民進黨立委高嘉瑜受暴案，傳出同黨前立委段宜康被為加害者林秉樞施壓媒體；段宜康今在臉書說明，曾在出刊前和週刊聯繫，但並未施壓，且林秉樞對自己的說法一變再變。「林秉樞一再欺騙我」。

他說，林秉樞和他認識應在2012年，大半是在FB或line上的聯繫。11月24日他參加了林母告別式。在告別式現場，他特別注意到有幾位員警在門口；隔天林急著找他，幾通電話講了3個重點。

段說，林告知，「有警察是因為馬文鈺去告別式鬧場，發傳單說他打高嘉瑜；週刊拍到他和高嘉瑜一前一後進旅館，但沒有其他畫面；因不想出名，高嘉瑜又是新聞焦點，若週刊一定得報導，母告別式剛辦完，名字可否不要出來？」

段宜康說，他這時才知道林和是男女朋友。當天下午，週刊告知，只能透露：林秉樞講的不是事實，過程很嚴重，有施暴和限制人身自由；而且他們很有把握！「我一聽儍了」。

他說，週刊報導前，守著媒體原則，給他的訊息不多，但已足以讓他相信，「林秉樞一再欺騙我」。但不過守著對週刊朋友的承諾，他只能在報導前，應付這個他已經認識了10年，但現在才發現其實是完全陌生的人。

段宜康表示，林秉樞對他的說法一直改變，「先説是馬文鈺打高嘉瑜；然後又變成高嘉瑜因為發現他和前女友的影片，所以吃醋要害他」。

他說，林秉樞傳給他最後一則訊息是在11月30日報導出來的當天晚上：「我知道以後可能很難當朋友，但真心謝謝您這段時間的幫忙，很榮幸認識您。」段說，「無言以對」。