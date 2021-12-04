警方3日凌晨2時許至馥都飯店搜索林秉樞房間。（王揚傑攝）

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴一事，引發各界關注，傳出民進黨前立委段宜康為林秉樞施壓媒體。段宜康昨透過臉書說明，表示「林秉樞一再欺騙我」。對此，國民黨副秘書長、台北市議員羅智強直呼「爛透！又是段宜康」，明明是故舊卻裝成陌生人，在綠營的切割術中，「切得那麼爛的，還是段宜康莫屬」。

羅智強今（4）日在臉書表示，與綠營交好的林秉樞，被爆料和1/3的綠委是好友，結果現在一出事，昔日友人紛紛跳出來撇清關係，有說只見一次面的，也有扯他是中共同路人的，「現在最爛就段宜康，和林秉樞結識十年，卻發文說是完全陌生」。

結識十年會沒有交情嗎？羅智強指出，林秉樞傳Line給段宜康，且暱稱「老大」，甚至力邀段宜康站公祭第一排，這樣的感情只是陌生人嗎？而林秉樞試圖壓新聞時，段宜康不但沒向高嘉瑜求證，還說要幫忙打探週刊的消息，這樣子的段宜康，難道不是另一種加害者嗎？

圖為段宜康與林秉樞對話截圖，林母公祭時原安排段宜康站第一排（左）；而在週刊報導出來前，林秉樞也曾求助段宜康（右）。（圖／摘自段宜康臉書）

羅智強說，明明是故舊卻裝成陌生人，一個林秉樞，看到綠營的一百種切割術，「但切得那麼爛的，還是段宜康莫屬」；並在文末標註，「三顆曲棍球到底什麼時候吞啊」。

段宜康昨（3）日在臉書說明，自己和林秉樞近10年來見面的次數不多，多半是在fb或Line上的聯繫，11月24日他參加了林母告別式，25日林秉樞就急著找他。11月25日下午與週刊聯繫後，段宜康說「我一聽傻了」，並指「林秉樞一再欺騙我」。而林秉樞傳給段宜康的最後一則訊息在11月30日報導出來的當天晚上，內容是「我知道以後可能很難當朋友，但真心謝謝您這段時間的幫忙，很榮幸認識您。」段宜康則是無言以對。

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