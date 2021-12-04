澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）日前因涉嫌在大陸境內開設賭場，遭到檢方起訴，並在澳門被警方逮捕，現港媒更爆料，被盯上的不只他，連安以軒老公的德晉集團和吳佩慈男友的恒升集團，也都在起訴名單中。

據《香港01》報導，大陸檢方的起訴書中，除了周焯華的太陽城集團涉嫌違法開賭，還有其他澳門賭廳也涉及違法開設賭場、偷越邊境等，當中驚見安以軒老公陳榮煉的「德晉集團」以及吳佩慈男友紀曉波的「恒升集團」，據悉，光一宗涉案金額，就高達150億港幣（約532億台幣）。

吳佩慈替男友紀曉波生下2子2女。(圖／翻攝自吳佩慈微博)

另外，一份2020年的起訴書中寫道，德晉集團涉嫌和大陸合謀人在境內設賭場，並約定分紅，還設立非法賭博網站，案件也涉及周焯華太陽城集團的賭廳帳戶，總金額高達2.1億人民幣（約8.6億元台幣）

而周焯華上個月遭逮捕，警方也出面透露他已經全數認罪。據《三立新聞網》報導，對於老公涉案遭起訴，安以軒經紀公司僅表示「謝謝關心，藝人私事不回應」。