松浦勝人（左）驚喜現身濱崎步主持的選秀結果發表直播。（17LIVE提供）

日本天后濱崎步攜手日本17LIVE合作選秀活動，日前在東京都內進行了決選及優勝者、準優勝者結果發表的特別直播節目，濱崎步及中野雄太、近藤章裕、米田英治等3位評審老師之外，Avex（愛貝克思）社長松浦勝人應濱崎步邀約也驚喜現身。

宣布選秀結果的結果發表特別直播節目，濱崎步再次擔任主持人，少了第一次主持時的緊張，一開場線上就看到大量和濱崎步問候打招呼的留言，發現有台灣、香港等海外各地粉絲都在線上，看到不少留言關切她的腳傷，濱崎步親自要粉絲別擔心說「腳很好，沒問題。」

參與最終決選共10位17LIVER，4位評審花時間認真討論到最後一刻才敲定結果，優勝者由名稱為「yositaka_song」的男LIVER奪下，他的表現獲評審一致好評，濱崎步也贊同：「我們自然就被他的聲音吸引，覺得聽到能感動人的聲音，我和近藤還開心到歡呼喊出來。」除了優勝者出爐，濱崎步更戲劇性地宣布加碼入選者，第二名由Satoponn和Onsen_tomato並列。

結果公布後濱崎步和3位獲選者透過多人連線派對功能線上互動，3人說等待結果公布相當緊張， Onsen_tomato開心語帶哽咽說：「這次選秀像是我人生的分水嶺，原想如果沒獲選是該放棄音樂這條路了，現在可以自信說音樂是我今後要走的路。」

優勝者yositaka被問為何身穿西裝，他說其實剛下班還沒回到家，是在公司附近的網咖等待直播公布結果，yositaka說自己是由媽媽獨自撫養長大，這次決心做挑戰是做音樂9年來第一次，重新感受到做音樂持續堅持的重要，今後想透過音樂好好展現自己的魅力。

直播現場的評審們問「yositaka你該不會明天就向公司遞辭呈了吧？別太急，一步一步來。」yositaka連忙搖頭說「不會辭職，終於站上了起跑線，我會好好加油。」