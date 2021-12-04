國民黨文傳會前副主委黃子哲今天表示，副總統賴清德說「萊克多巴胺不是毒藥」，還問過去馬政府開放萊牛可以，為何現在蔡政府開放萊豬就不行？這種反反覆覆、明知故問、昨是今非等症狀，顯為「賴神分裂」現象。

黃子哲反問，如果萊劑沒毒，那民進黨過去怎麼會把萊牛稱毒牛，又為何迄今農委會仍把萊劑列為禁藥，國內不得使用？況且依民進黨的標準，萊豬當然是也是毒豬。

黃子哲說，2012年馬政府開放萊牛，但禁止萊豬及其內臟進口，也就是採取「牛豬分離」原則，是考量國人飲食習慣，因食用豬肉比牛肉多6倍，並喜吃豬內臟，以及保護國內養豬產業。

黃子哲指出，這些不就是當時民進黨包括賴清德，都一起同意並堅持的嗎？萊劑當然有毒，這是風險及底線的問題，馬政府是沒有考100分沒錯，但至少在面對美方的壓力，開放了萊牛，但守住了萊豬，將國人食安及健康之風險盡量降至最低，好歹沒考不及格。

黃子哲批評，如今民進黨執政毀信背諾、退守防線，開放萊豬，糟蹋人民健康，幾乎考了零分的壞蛋，怎麼好意思質疑馬政府；這幾乎和蘇貞昌的「袂見笑」沒兩樣。

黃子哲說，其實「賴神分裂」現象過去也不是沒發生過，賴清德在黨內總統初選時，被蔡英文總統政治凌殺下敗陣，沒想到最後還能去當她的副手，這種精神分裂實在超乎常人。