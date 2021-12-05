國民黨立委江啟臣。（資料照／盧金足攝）

四大公投案投票在即，對於行政院長蘇貞昌日前強調，政府是公投「當然反方」，國民黨立委江啟臣怒轟，民進黨為拿人民的納稅錢來反人民，行政院、中選會接二連三說謊護航，行政院如果是「當然反方」，請「當然反台獨」，並呼籲蘇貞昌應承諾未來任何關於台獨的公投，都繼續是「當然反方」。

江啟臣指出，人民行使直接民主的權利，發起公投，政府就要反對，是當然反方？這聽起來很荒謬，放到任何一個民主國家都會是笑話，但更荒謬的是，這正是當前民進黨拿來破壞行政中立、濫用國家資源的護航藉口。

江啟臣表示，第一個事實，蘇貞昌又在騙，公投法根本沒說行政院是公投反方，蘇貞昌在立法院備詢時說，行政院是公投案的當然反方，寫在《公民投票法》裡。我只想請問，連神明都騙的蘇院長，可以在國會殿堂上公然說謊嗎？

他說，查明公投法全文56條，根本沒有相關文字，所以當立委陳以信問蘇是哪一條時，蘇根本回答不出來，只能反覆跳針稱中選會這樣說。

江啟臣表示，第二個事實，中選會違法護航，拿行政辦法來凌駕憲法法律，中選會搬出《全國性公民投票意見發表會或辯論會實施辦法》說行政院代表反方，這完全是輕視法律位階，也在玩文字遊戲。

他強調，公投是國家大事，規定在憲法裡，民進黨竟用位階比法律還低的「辦法」，來證明政府是公投反方？而這套辦法的效力，看規章名稱就知道，僅限於「公投意見發表會或辯論會」，而不是公投本身，不然為何不在公投法就載明政府是公投反方？

江啟臣認為，行政院可以在公投說明會或辯論會上表達反對意見，跟是整個公投的反方，完全是兩碼事，蘇貞昌根本是在睜眼說瞎話、李進勇根本就是違法護航民進黨。

江直言，第三個事實，行政院如果是當然反方，請當然反台獨，如果行政院真如蘇貞昌鐵口斷言，就是當然反方，那為何2018年東奧正名公投的說明會上，五場都缺席，五場反方的名字上都空蕩蕩。當然反方，是可以隨意跳進來跳出去的「自助餐反方」嗎？

江啟臣痛批，如果蘇院長想擔任當然反方，來用納稅人的錢付民進黨的油錢，那就有guts一點，承諾未來任何關於台獨的公投，都繼續是當然反方，用中華民國的預算反台獨，才是天經地義。