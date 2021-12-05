溫度驟降，高屏溪口驚喜發現175隻黑面琵鷺現身，讓不少鳥友開心又驚艷，拍下照片記錄，雖然過去每年數量都會慢慢增加，今年初北返數量高達85隻是創新高，沒想到才12月數量就倍增。

林園愛鄉協會理事長陳俊強3日傍晚拍下這張珍貴照片，並寫下：「一道猛烈寒流，一口氣刷新高屏溪的黑琵記錄」，他說早期進行高屏溪鳥類調查，個位數都覺得開心。歷時多年後，從雙位數開始，並慢慢增加，今年上半季3月期間北返期，85隻已經創新高，但這次是度冬還是過境還要觀察才知道。

而今年7至8月高屏溪強降雨時間集中又長，水量大，洪流將雙園大橋林園段的南北側的河床沖刷出一大片的淺水域環境，更適合大量的冬候鳥棲息活動。再加上捕鰻魚苗架集中在橋的南側，減少了人為的干擾，原本就非常期待111年春季黑面琵鷺再創新紀錄，沒想到，不用等太久，12月初寒流來之際，就刷新紀錄到175隻，不過這幾天又變少，可能是已經往南飛，或是到附近覓食，還沒有回到該地。

理事長陳俊強提到，少了鰻魚苗架，環境變得更友善，希望漁民朋友也能減少使用流刺網捕捉魚群，與候鳥搶食物，干擾候鳥棲息。他也建議，由於雙園大橋以北主要棲息地，這幾天數量增加，希望未來有相關保育單位可以加入一同努力，從11月到3月間將此區塊畫為冬候鳥的保留區，讓黑面琵鷺能休息，平時就由協會志工巡守努力維護。