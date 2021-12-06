美國最新研究發現，新冠變異株Omicron的眾多突變中，其中一個可能涵蓋從其他病毒上取得的遺傳物質片段，從而讓Omicron可能更具傳染力，但同時只會造成輕症。專家指出，Omicron可能是從感冒病毒中取得遺傳物質片段。

路透社報導，數據分析公司Nference的美國、印度、加拿大研究人員2日在開放科學平台預印本（OSF Preprints）網站發布最新研究，團隊在Omicron的突變上發現特殊遺傳物質片段。

研究指出，這個特殊遺傳物質片段從未在其他新冠病毒上出現過，但是包括在普通感冒病毒在內等其他病毒中廣泛存在，在人體的基因組中也能見到。

主導這項研究的美國研究人員桑達拉拉然（Venky Soundararajan）表示，透過植入這個特殊遺傳物質片段，Omicron或許能讓自己看起來「更像人類細胞」，如此能幫助它躲過人體免疫系統的攻擊。

報導指出，這可能代表Omicron更容易傳播，但同時只會造成輕症或無症狀患者。科學家目前尚不清楚Omicron是否會比其他變異株更具傳染力、是否會造成更多人重症，又或者是否會取代Delta成為主流變異株，學界或許還需要幾周時間才能回答這些問題。

先前研究發現，肺部及腸胃系統細胞能同時攜帶新冠病毒及普通感冒冠狀病毒，人體同時感染2種病毒為病毒重組創造出條件，這個過程是不同病毒在同一個宿主細胞內複製病毒的同時也交互作用，創造出同時兼具2種病毒部份遺傳物質的新病毒。

研究人員指出，新突變最初可能在同時感染2種病原體的患者身上發生，先前版本的新冠病毒從另一種病毒身上獲得基因序列。

桑達拉拉然表示，相同的基因序列也多次出現在其中一種感冒冠狀病毒HCoV-229E及導致愛滋病的人類免疫缺乏病毒（HIV）上。南非是全世界愛滋病感染最高的地方，桑達拉拉然說南非或許已經有許多人身上出現病毒重組的情況。

她說在Omicron出現之前，人類或許已經錯過許多代的病毒重組。

這份研究目前尚未經過同儕審查。