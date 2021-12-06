嘉儀企業看準疫情期間，消費者因長時間待在家中，對於高質感的居家生活需求大幅增加，加上對料理的需求上升，自然就需要更大的冰箱去存放食物，因此特別全新在台帶來了旗下代理的德國家電品牌LIEBHERR「頂級百萬家電Monolith巨石系列」，其擁有專利的BioFresh健康養鮮技術，可提供不同食材在最佳溫度下，以提升保存條件去延長保質期，而PowerCooling系統則可確保快速冷卻新儲存的食物，抽屜上還有滑軌去調整不同冷藏室的溼度，不管是海鮮、肉類、蔬菜都能在最佳的狀態下被儲存起來，更能客製化冰箱的門板與把手，展現百萬頂級氣勢。

另外Monolith 巨石系列更全新推出的頂級酒櫃，其配備活性碳濾心與溫度感應保護裝置，設有雙重溫區可在 5-20 度間自由控溫，更配有兩台產品溫度感應器，確保藏酒擁有最好的空氣質量以及最適合的保存溫度，還有獨有特色的InfinityBoard外拉式置物架，在整理美酒或招待賓客倒酒時更為順手，內建可調式木製層架可靈活安裝在伸縮軌道上，自行配置酒櫃儲存空間，最多可收藏 75 支 750 毫升的波爾多酒，為消費者打造人性化藏酒收納空間；LIEBHERR全新的Monolith巨石系列，分別有MF1851 冷凍櫃、MRB3000 冷藏櫃、MW1800 酒櫃，定價各為35萬元。（飲酒過量，有礙健康）