新演員岳軒因拍攝GagaOOLala電影短片《小光》獲好評，進而躍升為「新生代萌寵男孩」，近期忙於拍攝TVBS新戲《機智校園生活》，並跟著宥勝到處為戲宣傳。
岳軒外型帥氣，今應法國頂級香水品牌之邀擔任耶誕香氛市集一日店長，與現場粉絲進行近距離約會，這也讓岳軒回想大學時為了追求心儀的女生，耶誕節禮物的首選就是香水，淡雅的味道是他對她的感覺，沒想到對方剛好也喜歡，選對了香水，也留下美好的約會回憶。
這是岳軒的一日店長初體驗，他得知廠商邀約時，心情既緊張又興奮，因為過去大多以活動主持人身分訪問藝人，隨著電影短片、飲品麥香的廣告曝光，漸漸累積知名度。這次受邀，讓他覺得自己的努力被肯定感到榮幸，一路支持他的媽媽和阿姨，也偷偷到現場打氣，讓他感動到落淚。
現場活動有不少粉絲搶著跟岳軒互動，他也有耐心的解釋每瓶香水的味道和故事。他坦言，雖然送禮給女生會想到香水，但以前對香水品味不了解，所以也有踩到地雷的時候。
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