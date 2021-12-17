九澤CP年末演出行程滿檔，今年破紀錄12／30、12／31兩天總共接了四場跨年活動，將在高雄唱一場、台中兩場，與粉絲倒數跨年。12／30也將參與由TOYOTA TV主辦的「跨年倒數演唱會」，開放歌迷索票見面，並線上獨家直播。九澤CP也表示：「很期待和大家在線上和實體見面，年後2／19即將和五堅情團員們在高雄巨蛋舉辦萬人演唱會，會好好準備，拿出最好的演出表現！」
「跨年倒數演唱會」即將於12／30以直播⽅式在 TOYOTA TV官⽅粉絲團播放，並開放觀眾現場參與，這回特別邀請到近年因狼⼈殺⼈氣⽔漲船⾼的九澤CP–陳零九溫柔細膩、宛如傾吐故事般的低沉聲線；邱鋒澤⾼亢迷⼈、幾近裂肺撕⼼的搖滾嗓⾳，配上兩⼈精⼼挑選的八⾸歌單，在冷冽的12月冬日，溫熱擁抱粉絲們的⼼。
九澤CP一路上相互支持，培養了好默契，不只被粉絲公認為「CP」，私下互動也像親兄弟，在對⽅陷入低潮時、⾯對輿論壓⼒時，依舊守候左右，就像《陪在你身邊》⼀樣，唱出的不只是兩⼈的深厚友誼，更是呼應許多⼈在⾯對情感、家⼈時才能顯露那份獨特的愛和任性。《九澤CP跨年倒數演唱會》即日起至12／20晚上11：59止，於TOYOTA TV FB粉絲專頁開放限時粉絲抽獎，只要按讚加入粉絲團，並完成FB指定貼文任務，即有機會抽到演唱會門票。
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