歲末年終正是慰勞整年辛勞的時候，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店天夢芳療推出「豪華饗宴SPA專案」，結合頂級奢華精選療程及5星飯店主廚料理，並加贈專屬禮車接送服務、1泊1食豪華客房平日住宿券1張，要讓旅人體驗輕奢假期。

天夢芳療深受許多名媛貴婦青睞，採用英國皇室御用Bamford Spa，「豪華饗宴SPA專案」能享受180分鍾的芳療，包含30分鐘釋壓放鬆、60分鐘天夢經典按摩搭配Bamford植萃潤膚油、30分鐘三叉排酸棒按摩、30分鐘眼周頭撥筋術及30分鐘紓壓泡泡浴，能夠由內至外來療癒身心。

中式精選料理。（桃園大溪笠復威斯汀度假酒店提供）

在充分放鬆身心靈之後，賓客可在氛圍悠然雅致的大廳酒吧內，大啖主廚嚴選中西式套餐，中式精選菜色包含廣式鮮蒸點、水晶蝦餃、鮑魚燒賣、菠菜海鮮餃、燕窩烤蛋塔等，西式菜色則有和牛松茸串、松露鴨肝酥盒、魚子醬小鬆餅、金箔草莓塔等。

「豪華饗宴SPA專案」原價超過3萬元，即日起至明年3月31日每日限量開賣，優惠價每人1萬6888元，雙人3萬2888元，還贈送專屬禮車接送及1泊1食豪華客房平日住宿券1張，在如詩如畫的世外桃源享受尊榮假期。