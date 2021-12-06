「臺北最High新年城-2022跨年晚會」6日公布獨家開場卡司，歷經疫情延燒，這個世界需要更多的勇氣持續運轉，臺北市政府邀請華語樂壇情歌天后梁靜茹，在迎接2022年到來前夕，以療癒系歌聲溫暖及撫慰大家面對這段日子的焦慮與不安！暌違12年的梁靜茹重返臺北跨年舞台，除了膾炙人口的梁氏經典情歌，最讓人驚喜的是她將首度與充滿詼諧趣味的旺福樂團跨界合作。

梁靜茹超級期待地說：「我的13張專輯裡唯一一首台語歌〈憨過頭〉，還有收錄在《崇拜》專輯裡的〈101〉都是小民寫的，旺福的歌在live演出時都好好玩、也很生活，總是讓人驚喜、覺得可愛！最近《俗女養成記》的原聲帶我有聽，真的好好好好聽喔！」

剛結束海外三場《梁靜茹－情歌本格派音樂會》，回臺隔離完隨即投入準備演出，梁靜茹陷入苦思，經典情歌太多，乾脆開放工作人員票選最想聽到的曲目。除了準備歌曲演出，她不忘叮嚀大家：「對跨年的印象就是好冷好冷，大家一定要做好保暖喔！我的抗寒秘密武器就是喝自己煲的暖湯，讓身體從內到外暖和起來，就比較不怕冷了。今年終於能和大家一起跨年，非常興奮，很期待在低溫下和大家一起開心合唱的時刻，這將會成為我心中的紀念日。」

疫情讓全球彷彿被按下了暫停鍵，但梁靜茹並沒有停下腳步，即將迎接充滿希望的2022年，靜茹感性地祈求：「希望新的一年大家都平安健康，讓無法見面的朋友或家人能好好相聚。我們都要在歲末的時候給自己一個擁抱，明年繼續加油。」