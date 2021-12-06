浩鼎(4174)今(6)日旗下抗癌新藥OBI-999獲FDA核准通過展開第II期臨床試驗計畫，近日成功收治首位癌症患者。這項二期試驗預計2023年下半年完成收案目標。

OBI-999為新創抗體藥物複合體(ADC)，可針對Globo H有過度表現的腫瘤，精準地與標的細胞結合後，以藥物毒殺標的細胞。二期臨床試驗以胰臟癌、結腸直腸癌和其它經檢測Globo H高表現的實體癌症患者為對象，以驗證OBI-999初步療效及其安全性。

OBI-999-001臨床試驗已在台灣與美國兩地十個以上醫學中心展開。台灣浩鼎醫學長Dr. Tillman Pearce指出，這項臨床試驗計畫收治的都是晚期且缺乏有效治療的癌症患者，我們期待OBI-999通過這些試驗，未來能成為這些仍乏有效治療的癌症病患安全、有效的新選擇。

Tillman表示，此前的第一期臨床試驗已證明OBI-999應用於人體的安全性及耐受性。在此前的臨床前動物實驗，該首創型新藥在多種癌別的異種移植模型都展現了腫瘤高毒殺效果，讓大家有很高期待；尤其二期試驗將以免疫組織化學染色法(IHC)，篩選Globo H具高度表達的患者才納入收案目標，無異於給予OBI-999發展有力的支撐。

OBI-999-001試驗據點之一的美國德州大學安德森癌症中心，由Apostolia M Tsimberidou醫師出任本計畫主持人。她認為，由於Globo-H醣鞘脂在上皮腫瘤細胞的高度表現，且在正常細胞並無表現/或僅有低表現，因而可望成為具獨特吸引力的癌症標的，以此用來設計為ADC，我們對OBI-999臨床意義的探索，深感興奮。