洪小姐說12月3日收到Uber Eats寄來的平板，上面收件人與電話都是陌生的。（市議員羅廷瑋提供／馮惠宜台中傳真）

台中一家正在籌備中的外帶茶飲店，12月3日收到外送平台宅配平板，訝然發現店已被冒名登記上架，且一杯飲料要價1299元，店家除透過民代申訴，向警局報案，事件遭揭露後，Uber Eats調查確認為有人偽照資訊與平台洽談，目前已將商家頁面從平台上移除，將進一步收集相關資訊，並積極配合警調單位進行調查。

美食外送平台Uber Eats驚傳有人冒名正在籌備中的外送茶飲店上架，且一杯飲料要價1299元，店家洪小姐出面指稱，自己和姐姐在南屯籌備開「衣Q找茶」外帶茶飲店，招牌製作好後日前卻接到UberEats快遞平板電腦要她簽收，宅配留的收件人同地址，但收件人和手機都是陌生的，最後快遞向寄件人詢問仍讓收件人到站領取平板。

後來洪小姐發現，店未開始營業就遭人冒名上架到UberEats平台，App上的商家資訊，「超嫩QQ茶」標價竟高達1299元；她透過許多管道向UberEats反應，卻獲得「因為地址相同，你們有實體店，有優先加入權」，更說「你不加入，就會讓原登記者加入…」、「如果有人訂飲料，就讓登記者出貨」。

洪小姐擔心無法下架，讓冒名者出貨「如果出了消費糾紛、食安問題誰要負責？」因而向轄區第四分局報案；她也質疑UberEats審核機制到底出了什麼問題？

對此，Uber Eats 回應：經調查確認，該商家實際負責人與主動接觸 Uber Eats 洽談的第三方不同，而該第三方所提供之資訊為不實資訊，平台已經先將該不實資訊以及商家頁面從平台上移除。依據Uber Eats社群指引，平台禁止蓄意偽造資訊或假冒他人身分等其他詐騙行為，我們將進一步收集相關資訊，並積極配合警調單位進行調查。

Uber Eats也強調，平台有防止詐騙的機制，並且持續精進，惟詐騙手法層出不窮，仍希冀持續透過與平台用戶（即消費者、商家合作夥伴等）的協力合作，遏止類似的惡意行為。