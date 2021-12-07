感測元件大廠光磊（2340）第四季受到大陸限電影響，本季營收動能趨緩，11月營收4.41億元，年減13.13%，也比10月的5億元下滑約11.7%；前11月營收57.18億元，仍年增9.84%。

光磊雖第四季營運下滑，但今年營收仍將成長；因市場傳將進入化合物半導體領域，激勵日前股價一路大漲。

光磊今年10月營收降到5億元，年增2%，但月減約19.3%，11月營收再降至4.41億元，第四季估低於上季。全年營收仍將超過60億元、為近7年新高，每股盈餘也可望創下近10多年新高。

感測元件大廠改名為台亞半導體的光磊，市場傳將進入化合物半導體領域，針對此，發言人戴菁甫表示，台亞未來不論是在先進的感測半導體技術、高端技術人才交流、客戶引薦合作，甚至拓展市場與業務上，都與日亞化學將更緊密合作，但對於特定的技術與產品布局事涉公司機密，無法多作說明。

目前第三代半導體技術國際領先廠商包括日亞化學、CREE（科銳），其中CREE已更名為Wolfspeed Inc.，並改以「WOLF」代號在紐約證券交易所掛牌交易。這也引起市場中紛傳，同樣進行改名的台亞半導體(原名:光磊科技)將從日亞化學引進化合物半導體新技術的消息。

光磊第三季業績明顯回溫，單季營收18.09億元、季增30.75%、年增8.64%，毛利率上揚至34.05%，年增4.28個百分點；歸屬於母公司業主淨利2.46億元，年增19.79%，每股淨利0.62元，優於去年同期之0.55元，比第二季的低點0.49元也成長。前三季淨利6.74億元，年增近7成，達69.75%，每股淨利1.78元，創逾十年同期新高。