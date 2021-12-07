聯強(2347)11月合併營收首破400億元，達403億元，創歷史新高紀錄，年增18%，月增20%。公司看好需求持續暢旺，加上供貨狀況逐漸改善，有助於舒緩市場的缺貨狀況，聯強表示，第四季將持續站穩千億元大關，目前努力朝向1100億的歷史新高目標邁進。

11月聯強各區域均創下佳績，其中大陸成長25%，逼近同期新高；印尼大幅成長52%，為同期新高；紐澳刷新去年11月創下的歷史紀錄，再寫單月新高，年增11%；香港也重回成長軌道，年增16%。

從產品角度，商用市場在各地都看到政府與企業加速執行年度預算所產生的強勁需求，已連續第6個月創新高，成長17%；年底採購旺季帶動家用市場的買氣，大幅成長22%，以電競、顯示等宅經濟相關產品最受青睞；IC元件受惠於製造端積極趕工生產，持續站穩百億大關，年增14%。

聯強今年營運績效大躍進，累計至11月營收為3587億元，達同期新高，年增21%；加上業外挹注，前三季的稅前淨利與稅後淨利分別為193.4億元與142.2億元，皆創歷史新高紀錄，並大幅成長161%、150%，每股盈餘達8.53元。