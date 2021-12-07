冬至將屆，衛生局針對轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商等販售湯圓進行稽查，並將違規產品回收。（新北市衛生局提供）

21日是冬至，新北市衛生局針對轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商等販售湯圓進行稽查，抽驗湯圓防腐劑、漂白劑、著色劑、順丁烯二酸及順丁烯二酸酐總量，共抽驗32家，當中有3家攤商紅白湯圓不合格，2家來自同一製造商，除命製造業者回收產品，衛生局並各開罰3萬元。

衛生局副局長許朝程表示，湯圓屬傳統糕餅類可添加防腐劑，標準為每公斤1公克，這次檢驗不合格的3家湯圓產品均防腐劑超標，2家店在樹林區、1家新莊區，其中2家來源為同一食品行，分別超標1.62倍、1.48倍；另1家貨源來自私人工廠超標2.06倍，衛生局依違反食品安全衛生管理法，命供應商回收違規產品，並各開罰3萬元。

2家供應商均坦承添加超標防腐劑，其中食品行製作100斤，回收69斤；私人工廠製作10斤，均已賣完。許朝程提醒，因防腐劑加熱後可能溶出，吃多了易腹瀉及刺激腸胃，提醒民眾少喝湯，而攤商也因慎選有信譽的製造商，避免自身商譽遭波及。

食品藥物管理科長楊舒秦呼籲食品業者，應善盡自主管理責任，注意食材來源及品質，民眾選購湯圓時最好選擇具有良好信譽的商家，且挑選包裝完整、標示清楚的食品，切勿購買來路不明、顏色鮮豔、慘白，及口感過於Q彈，或富有濃郁香味的產品，此外，湯圓應確保煮熟並儘早食用完畢，以確保食用安全。