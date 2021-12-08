周玉蔻與李秉穎（取自節目畫面）

我國昨新增21例境外移入病例，邊境防疫大敵當前，隨時有可能遭Omicron病毒突破。ACIP召集人李秉穎今天表示，目前防疫最危險時間點還是春節，並指出如果可以，最好不要放寬7＋7的居家檢疫措施，並呼籲國人，春節期間盡量少外出，不要到人多群聚的地方比較安全。

為因應春節期間大批的返台國人，指揮中心日前放寬邊境檢疫措施，讓民眾可改用7＋7的方式返家接續檢疫，不過李秉穎今接受廣播節目專訪時則提到，如果可以，最好不要改成7＋7，認為要維持14天的居家檢疫才能將Omicron阻絕於境外。

不過李秉穎強調，他的意思並非反對7＋7，而是防疫旅館數量若夠，最好還是維持14天隔離，但現在國內防疫旅館數量不足，開放7＋7也是沒辦法的事，不過春節期間的防疫強度，就必須要提高。

李秉穎預測，元旦連假期間，因國內尚未開放7＋7，因此整體疫情應該還好，不至於產生破口，但春節就不同，許多民眾選擇7＋7的居家檢疫後，再經過大型群聚後，破口就有可能產生，因此呼籲國人春節期間別亂跑。

李秉穎建議，春節期間少去人多的地方，維持良好的手部衛生以及戴口罩，都是必要的，另外出現生病症狀如覺得感冒，就要馬上就醫並隔離，因為新冠病毒現在很多都是輕症，不一定會變重症，實在不容易辨別。