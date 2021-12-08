傳訊息講求快速，但有些人常常打錯字反而讓人頭痛，有網友就發文表示，有時看到別人打錯字，像是「因該」、「在再」、「以經」、「蒸的」、「隊不隊」，都會讓他覺得一肚子火，意外引起網友共鳴。

原PO在網路論壇Dcard上發文表示，現在人打字速度都很快，難免會有打錯字的情況，但他認為有些錯字真的很不應該，讓人看了會一肚子火，並列舉5個常見的錯字，像是應該打成「因」該、已經打成「以」經、「在」「再」不分、真的打成「蒸」的、對不對打成「隊不隊」。

原PO好奇詢問，除了上述的例子之外，大家覺得哪個錯字最不該打錯，意外引起網友共鳴，在眾多留言中，最多人討厭的錯字就是「因該」，「蒸跟隊真的還好，但真的討厭因應跟在再」、「因該真的氣到發瘋」、「ㄣㄥ不分的真的很煩」、「ㄧㄣ該ㄧㄥ該，明明就差很多，到底為什麼一直選ㄧㄣ」。

也有不少網友分享最討厭的錯字，「同學都打笑鼠，看了也是頭痛」、「的得地不分」、「戴口罩、帶口罩」、「還有既然跟竟然用法不會分的人」、「跟別人用訊息討論正事，對方說趕快去吹（催）他們，到底是吹什麼」。