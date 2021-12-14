一開賣必秒殺的「我與企鵝的0.1毫米」照護體驗活動，因疫情暫緩逾半年後，屏東海生館宣布將於明年2月回歸，遊客16日起可預購，享受親手餵餌的真實感，同時也重新打造極地水域區，明年起沉浸式絕美場景將帶遊客勇闖偽南極。

屏東海生館指出，今年館方與KLOOK合作獨家販售的「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗，每場開賣都獲得秒殺佳績，但今年5月遇本土疫情大爆發，不得不暫緩活動，也引發大批遊客大呼可惜，而今終於捎來好消息，該活動明年2月正式回歸。

海生館說，明年也將繼續由KLOOK獨家販售，遊客16日起即可預購明年2月份場次，每日限量2個場次共8位名額，屆時可跟著專業飼育員通過層層關卡，揭秘不對外開放的神祕企鵝飼育場，認識企鵝餌料與企鵝蛋等相關知識，包含企鵝鵝卵石、孵蛋箱、企鵝餌料等。

此外，體驗中還有專人為遊客拍下與企鵝最珍貴的一刻，而活動最後也可親手挑選獨一無二的企鵝羽毛製作紀念品永留珍藏，延續近距離親近企鵝的感動。

「來趟偽南極旅行吧！」海生館強調，除與企鵝近距離的體驗活動回歸外，館方也重新打造極地水域區，將於明年正式開放，透過沉浸式互動展示重現極地世界的絕美場景，加上實際走進企鵝缸內的照護體驗，絕對能讓遊客彷彿踏上真實的南極大陸，滿足漫遊世界極境的想像。

海生館提醒，遊客入場前必須填寫「疾病及接觸史切結書」，並要確保活動7天前沒接觸過鳥禽類，以避免影響企鵝飼育環境與生態，而進入特地區域需穿著防護衣、手套、護目鏡、口罩、雨鞋等，同時也將消毒多次以維護生態環境，隨行的飼育人員將會全程陪同。