教育部111年留學獎學金甄試簡章已公告，明年1月13日上午8時30分起至2月9日中午12時接受報名；申請人已申請國外優秀大學，但無法於網路報名截止時間前取得入學許可者，入學許可繳交截止日期可延長至明年3月14日。

教育部設置留學獎學金，鼓勵優秀青年赴國外（不含大陸地區及香港、澳門）知名大學攻讀博碩士學位。一般生每名每年核發1萬6000美元，受獎年限最長2年；特殊生（勵學優秀生、原住民生及身心障礙生）每名每年核發3萬美元，受獎年限最長3年。

教育部表示，111年留學獎學金提供205個名額，包括190個一般生名額(一般學群名額155名、選送赴特定國家名額35名)及15個特殊生名額(勵學優秀生、原住民生及身心障礙生各5名) 。本獎學金甄試採書面審查，擇優錄取，歡迎優秀青年學子踴躍申請。

111年留學獎學金申請人須於報名截止日前取得國外大學校院博（碩）士入學許可或已在國外博(碩)士班就讀。一般生除「藝術學群」、「建築、規畫與設計學群」及選送赴新南向國家申請人得選擇攻讀碩士或博士課程外，其餘學群均須攻讀博士課程；特殊生則不限學群可選擇攻讀碩士或博士課程。報名資格、甄試日程及其他規定，可參閱甄試簡章（https：／／reurl.cc／6D8V1O）及日程表。