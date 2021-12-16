農委會推出抽888元農遊券的加碼振興活動，第二波58萬份即起開放登記抽獎，早鳥農遊券22萬張於12月31日登記截止，明年(111年)一月抽獎，不過水保局昨(15日)表示，截至目前僅1.6萬人登記，中獎名額還剩超多，高達56萬多人，等於有登記就中獎，中籤率100%，只要至指定農業場域合作業者單筆消費滿千元就可現場登記抽獎。

農委會配合行政院發行的五倍券加碼推出888元農遊券抽獎，第一波88萬張已在11月初抽完，而第二波58萬份即起開放登記，只要在指定農業場域合作業者單筆消費滿千元，12月31日前至農遊券APP登錄發票或紙本五倍券，就可參加抽獎，目前僅1.6萬人登記，等於登記就能抽中888元，中獎機率100%，且不限登記次數，22萬張早鳥農遊券888元將於111年1月份先抽出，消費不需使用農遊券，全民皆可參加。以下為抽農遊券的登記方法與抽獎資格、抽獎時間等，供民眾參考。

●「農遊券」抽獎登記資格

民眾到指定場所，像是有機商店、農會超市、農民市集、觀光農場、魚市等，單筆消費滿千（不含農遊券面額），在店家掃QRcode登錄發票就能得到1次登記抽獎機會，消費滿2千元就有2次機會，且登記次數無上限。

●「農遊券」登記時間、何時抽籤

22萬張早鳥農遊券即起開放登記，12月31日登記結束，111年1月份抽出。另外36萬張則將在農曆年後111年2月9日抽出，登錄截止日則為111年01月30日。且已獲得早鳥農遊券的民眾，如果又在111年1月30日前消費滿千且完成登錄，則又有資格參加農曆年後2月的農遊券抽獎活動。

●「農遊券」抽獎怎麼登記

農遊券消費登記方式為「農遊券APP現場登錄發票或紙本五倍券」

第一步：要下載農遊券APP並註冊。

第二步：在合作店家結帳時，點擊APP中「滿千登錄」，掃描店家活動QRcode。

第三步：分為發票登錄與五倍券登錄，發票登錄為消費滿千後，選取憑證類型「發票」，輸入「發票號碼」、「發票金額」，上傳「發票照片」，完成發票登錄。

紙本五倍券登錄為消費滿千後，選取憑證類型「五倍券」，輸入「紙本五倍券編號」、「使用金額」，上傳「五倍券照片」，完成登錄。每張發票、五倍券限登錄一次。

農委會表示，除了抽農遊券888元，還會周周抽抽總價值1800萬，5000份獎項的農村好禮，加碼再抽iPhone 13。登錄期間為即日起至111年4月10日。