美國中情局（CIA）今年4月曾公布全球各國的生育率預測報告，台灣將超越南韓成為出生率最低的地方，有網友擔憂，低出生率將使台積電與台灣企業暴露在斷層危機之下，但有許多人認為，內需產業受到的影響會更嚴重，而台積電早已布局全球，相對衝擊也會降低，「少子化就是國安問題，內需一定先倒。」

中情院的生育率預測排名顯示，台灣將成為生育率最低的國家，平均每個15至45歲具生育能力的女性，只會生1.07個孩子，位居全球之末。因此，該名網友認為台灣少子化問題未來將衝擊台灣企業，更是台股、台積電的長遠隱憂。

話題意外引起討論，不少人提及，依靠內需的產業會先受到衝擊，台積電則是早已布局全球，影響可能相對較小，能預先做準備時間也會比較長，「少子化就是國安問題，內需一定先倒」、「主要是靠內需過活的產業會越來越慘」、「靠內需的公司會先掛吧」、「人口紅利沒了，內需產業就會走下坡了，包括房地產，但還輪不到已經佈局全球的台積電來擔心」、「少子化衝擊產業，最快也是十年後的事。」

此外，有網友認為，少子化將會影響整個社會的結構與經濟，可說是國安問題，「現在人口紅利正好，剛需強，40年的房子還賣的掉，再等20年，等那些屋子已經50年以上，結構真的出問題，又都更意願整合困難的時候就知道，而且那個時候也已經沒有人口紅利了」、「台灣蛋白區房產總有一天也會爆」、「都沒地方住了，還有心情跟你生小孩？都環環相扣啦。」