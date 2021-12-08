學習歷程檔案遺失，造成大批學子權益受損。教育部今(8)日宣布，年底將不再續約「公版模組」，當中295校必須轉換系統，特別是在民國110年12月到112年12月所衍生的經費，將由國教署支應。

學習歷程檔案「公版模組」平台，日前爆發部分高中生於9月5日到22日期間上傳檔案遺失，全國譁然。教育部已在11月12日公布檢討報告，強調不再與暨南大學續約「公版模組」計畫，合作期程到12月31日為止，此前會協助各校轉換到其他模組。

教育部表示，110年12月到111年12月期間，還有112年1月至12月的維運費用，都由國教署補助學校辦理。113年之後的維運費用，則考量費用非鉅資，且各校可個別與廠商調整所需功能，因此原則回歸各校預算支應，但學校若有資源需求，也可透過相關計畫申請補助。

教育部今日晚間以新聞稿指出，原本使用「公版模組」的高中，將進行模組轉換作業，並在110年12月31日前完成模組轉換設定作業，且國教署會以一校一LINE群組及諮輔團隊的方式，專責處理模組轉換作業，確保各校模組轉換作業順利銜接完成。

教育部長潘文忠今日上午出席活動時，會後也向媒體提到，現階段各校都已將學生檔案提交中央資料庫，掛保證此時轉換系統，學生學習歷程檔案資料保存不會有問題。