權恩妃將在本月18日舉辦首場線上售票見面會。（Woolim Entertainment提供）

韓國限定女團「IZ＊ONE」於今年4月29日正式結束為期2年6個月的活動，隊長權恩妃8月便火速推出首張迷你專輯《OPEN》，而她也將在本月18日舉辦首場線上售票見面會「WELCOME TO EUNBI LAND： OPEN THE DOOR」，陪伴全世界的粉絲提前共度耶誕節。

權恩妃個人首張迷你專輯中的主打歌〈Door〉MV不但迅速衝破千萬瀏覽，也打入美國、泰國、澳洲、加拿大、智利、英國、日本等17個國家與地區的iTunes Music TOP K-POP排行榜前3名，同時也要與先前同為「IZ＊ONE」的曹柔理、「未来少年（MIRAE）」、「STAYC」、「aespa」、「OMEGA X」、「EPEX」、「PURPLE KISS」等藝人爭奪今年韓國金唱片大賞的年度最佳新人，將於明年1月8日揭曉結果。

而她日前也在IG發文，感謝前隊友矢吹奈子送她的禮物，上面有附上紙條寫道「恩妃姐姐，你好嗎？好想見到妳呢，愛你唷～」，她也隔空對人在日本的矢吹奈子「奈子～，我也好想你喔，愛你喔」，顯見2人的友情並未因團體解散而消逝。

權恩妃首場線上售票見面會「WELCOME TO EUNBI LAND： OPEN THE DOOR」將在KAVECON獨家直播。除了豪華精彩的舞台演出，還有聊天、遊戲等豐富內容，將成為能見識到單飛後的權恩妃個人魅力，同時更是一場充滿溫馨與正能量的線上聖誕派對。同時官方也正舉辦活動，只要在見面會當天被權恩妃選中回答問題，就可獲得她親簽的拍立得照片。