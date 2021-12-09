枕頭悶死老父後伴屍9天再分屍 嫌犯棄屍身影曝光

54歲符姓男子疑因不滿84歲父親長期對77歲母親家暴，上月28日在新北市永和區住家內利用枕頭悶死老父後，在頂樓利用美工刀、鋸子肢解分屍，警方8日晚間逮捕符嫌，警方調閱監視器發現，符嫌利用行李箱裝屍，再棄屍於永和區瓦磘溝內。

據了解，符男將父親分屍後，原本是拿出大型收納箱，要裝屍塊、軀幹和犯案工具，但裝到一半就發現蓋子蓋不起來，因此竟再度將屍塊拿出來，找另個大型登機箱裝屍。

從曝光的監視器畫面可見，當時他將裝有屍塊的箱子帶下樓時，可以看到步伐有點沉重、不是很好走，必需使勁才拖得，也因為太重無法走太遠，才會騎乘機車，到附近巷口的排水溝丟棄。

符嫌殺害父親後，於本月6日在頂樓利用美工刀、鋸子肢解，符嫌割下頭顱及四肢，宛如古代酷刑「人彘」，7日再棄屍於永和區瓦磘溝，警方8日晚間逮捕符嫌，

符嫌割下頭顱及四肢，再利用行李箱裝屍，7日凌晨騎機車載往永和區瓦磘溝棄屍。民眾8日上午發現無頭、無四肢的軀幹在瓦磘溝載浮載沉，不到12小時即鎖定符嫌將他帶回偵訊。

警方前往拘提符嫌時，他主動開門並坦承犯案，警方正進一步釐清符嫌犯案動機及確認屍體身分。依據符嫌供詞，符嫌將頭顱、四肢及軀幹、凶器全都丟入瓦磘溝內，今（9日）將再度前往現場搜索其他屍塊。

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