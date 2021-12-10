周五清晨上班、上學通勤時間，台鐵竟發生大誤點！103次自強號在五堵站=汐止站間發生列車動力異常事件，該車次「卡在半路」，除了自己嚴重誤點，也導致南下部分列車延誤。

據指出，這列車是即將汰換的老舊推拉式自強號，車齡逾26年，原本今要執行基隆七堵至屏東潮州的「大縱走」任務，不料一發車沒多久，過了五堵就掛了。台鐵緊急派人排除狀況，讓列車退至汐止站，另派編組換車，延誤68分鐘。

103次自強號嚴重誤點，影響部分南下列車。（翻攝合鐵事故通報平台）

由於正逢上班、上學尖峰時段，許多通勤族傻等區間車近半小時，怨聲不斷。