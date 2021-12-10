屏東縣政府日前特別舉辦「族群融合世界六堆之夜」，歌手陳昇上台時語出驚人表示，走了300年才六堆、他們彰化都已6、70堆，引來屏東客籍議員不滿，但此次斜坡上的藝術節又邀請陳昇到場演出，藍綠議員10日嚴正抗議，要求若不道歉就別上台。

當時歌手陳昇上台演唱時，大開六堆玩笑指稱，六堆300，走了300年才六堆，笑死人了，彰化都已經堆了60幾堆、墓仔埔。此語一出屏東縣議員李世淦認為，這些帶有侮蔑地方的字眼，應該要少一點。

李世淦強調，六堆延伸的是客家忠義精神，畢竟歌手在舞台上演出影響力大，只要說錯一句話，很多事就會跟著延伸，換個角度說好一句話，可能讓大家認識歷史，他認為陳昇對六堆300年比喻很不恰當，到現在還是非常難過。

且事發至今，陳昇並未對六堆客家之夜的不當言論發表道歉，縣府亦以「舞台效果」等不負責任言詞敷衍了事，他質疑「說錯話就應道歉，道歉很難嗎？」

沒想到縣府12日斜坡上的音樂節活動，竟又再次邀請新寶島康樂隊演出，李世淦認為，縣政府完全不在乎有人傷了客家鄉親的情感，不重視客家民意，任由藝人隨興輕謾客家文化，而沒有替自己的縣民發聲，捍衛歷史文化尊嚴。

六堆鄉親還未平復的心情又被挑起，沉默不等於允許、更不是縱容，李世淦說，六堆鄉親選擇不再隱忍，因此強烈呼應客家鄉親的嚴正抗議，他要求陳昇應對11月6日當晚不當言論公開道歉，未公開道歉前不得上台演出；同時要求縣政府不得邀請有傷害族群、傷害屏東的演藝團體演出任何活動。