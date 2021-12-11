以下為第二十一屆到第三十屆得獎者名單

第二十一屆（1998年）

推薦獎（兩人合得）：朱天心《古都》、蘇曉康《離魂歷劫自序》

短篇小說甄選獎：首獎／從缺

評審獎／閻鴻亞（筆名鴻鴻）〈木馬〉、張啟疆〈得手〉

佳作／陳建志〈鏡子裡的秘密〉、鍾文音〈微醺的高原〉

散文甄選獎：

首獎／郝譽翔〈午後電話〉

評審獎／呂政達〈長夜暗羅〉、嚴立楷〈虛構海洋〉

新詩甄選獎：

首獎／盧兆琦（筆名離畢華）〈普普坦之猜想〉

評審獎／劉正忠（筆名唐捐）〈我的詩和父親的痰〉、李進文〈大寂靜〉

報導文學甄選獎：從缺

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第二十二屆（1999年）

推薦獎：林文月《飲膳札記》

短篇小說甄選獎：

首獎／袁哲生〈秀才的手錶〉

評審獎／張惠菁〈蛾〉、吳鈞堯〈表〉

散文甄選獎：

首獎／張瀛太〈豎琴海域〉

評審獎／陳大為〈從鬼〉、鍾怡雯〈芝麻開門〉

新詩甄選獎：

首獎／廖偉棠〈一個無名氏的愛與死之歌〉

評審獎／陳克華〈當時間之風吹起〉、謝春福(筆名謝昭華)〈狙擊〉

報導文學甄選獎：

首獎／陳姿羽〈聽他的歌，記他的名字〉

評審獎／楊樹清〈消失的衛星孩子〉

作家黃春明（范揚光攝）

第二十三屆（2000年）

推薦獎：黃春明《放生》

短篇小說甄選獎：

首獎／張瀛太〈鄂倫春之獵〉

第二名／鍾文音〈前往秘密基地〉

第三名／許榮哲〈迷藏〉

散文甄選獎：

首獎／呂政達〈最慢板〉

第二名／徐國能〈刀工〉

第三名／李欣倫〈城〉

新詩甄選獎：

首獎／楊永勤（筆名楊邪）〈悼詩〉

第二名／陳宛茜〈無法靜止的房間〉

第三名／呂育陶〈只是穿了一雙黃襪子〉

報導文學甄選獎：

首獎／楊艾俐〈華夏哀歌〉

評審獎／葉怡君〈風簷之左〉

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第二十四屆（2001年）

推薦獎：張貴興《猴杯》

短篇小說甄選獎：首獎從缺

第二名／傅天余〈清潔的戀愛〉

第三名／高翊峰〈班哥〉

散文甄選獎：

首獎／呂政達〈皆造〉

第二名／簡隆全〈以重複來考驗這可笑的本質〉

第三名／李欣倫〈一葉情〉

新詩甄選獎：

首獎／林康民（筆名遲鈍）〈有人偷走了我的時光命題〉

第二名／紀明宗（筆名紀小樣）〈家族演進史〉

第三名／孫維民〈文字校對的憂鬱〉

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第二十五屆（2002年）

推薦獎：朱西甯《華太平家傳》、夏曼．藍波安《海浪的記憶》

短篇小說甄選獎：

首獎／陳南宗〈鴉片少年〉

評審獎／賀淑芳〈別再提起〉

散文甄選獎：

首獎／吳文超〈解釋〉

評審獎／孫維民〈紅蟳〉

新詩甄選獎：

首獎／陳雋弘〈面對〉

評審獎／林于弘（筆名方群）〈航行，在詩的海域〉

鄉鎮書寫甄選獎：

陳健瑜〈大茅埔的新娘〉、白棟樑〈石蚵的故鄉〉、許正平〈超時空小鎮漫遊〉、卓玫君〈獻給諸神的詠嘆調〉、瓦歷斯‧諾幹〈走過裂島的痕跡〉

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第二十六屆（2003年）

短篇小說獎：

首獎／張耀升〈縫〉

評審獎／許正平〈假期生活〉、林庚厚〈拼圖〉

散文獎：

首獎／呂璨君〈不在〉

評審獎／張輝誠〈蝸角〉、吳億偉〈軟磚頭〉

新詩獎：

首獎／凌性傑〈螢火蟲之夢〉

評審獎／林婉瑜〈說話術〉、黃明德〈某SARS報告「漁港篇」〉

鄉鎮書寫獎：

賴舒亞〈挖記憶的礦〉、劉如玲〈我那凌亂的三重記憶〉、吳心宇〈我的康樂街〉、楊美紅〈風雨之後，島國以西〉、林媽肴〈穿越鐵蒺藜與軌條砦〉

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第二十七屆（2004年）

短篇小說獎：

首獎／楊孟珠〈因〉

評審獎／陳士鳳（筆名葉夏生）〈女人與一枚香精標籤〉、許琇禛〈我只是借停一下〉

散文獎：

首獎／胡淑雯〈界線〉

評審獎／吳永馨〈18〉、陳栢青〈武俠片編年史〉

新詩獎：

首獎／吳岱穎〈C’ est La Vie－－在島上〉

評審獎／紀明宗（筆名紀小樣）〈飛魚海岬〉、嚴忠政〈前往故事的途中〉

鄉鎮書寫獎：（不分名次）

賴鈺婷〈來去蚵鄉〉、王美慧〈她，住在風鄉沙城的麥寮〉、王怡文（筆名鏡如）〈鄉〉、王美玉〈台灣情〉、李崇建〈漂流巴士〉

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第二十八屆（2005年）

短篇小說獎：

首獎／徐嘉澤〈三人餐桌〉

評審獎／林寶玲(筆名黎紫書)〈我們一起看飯島愛〉、黃麗群〈入夢者〉

佳作／陳昇群〈蜻蜓決定〉、呂明(筆名黎誕)〈何老賢〉

散文獎：首獎從缺

評審獎／王盛弘〈瘤〉、劉維茵〈過度的居所〉

新詩獎：

首獎／甘子建〈島〉

評審獎／馮傑〈牆裏的聲音〉、周若濤〈在噩運隨行的國度〉

報導文學獎：

首獎／顧玉玲〈逃〉

評審獎／屠佳、林德龍〈車城歌聲〉、郭碧容〈長路〉

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第二十九屆（2006年）

短篇小說獎：

首獎／丁允恭〈擺〉

評審獎／施伊粧〈荒月〉、林芳妃（筆名安石榴）〈那壓垮枝子的寂寞〉

散文獎：

首獎／黃以淮〈變奏獨舞（或獨奏變舞）〉

評審獎／凌性傑〈濕樂園〉、薛好薰〈魚缸〉

新詩獎：

首獎／辛金順〈注音〉

評審獎／曾琮琇〈現代〉、劉江濤（筆名木葉）〈春風斬〉

鄉鎮書寫獎：

首獎／黃信恩〈空白海岸〉

之後〉

優選獎／張今兒〈玫瑰彌撒〉

佳作／王鵬飛（筆名錘子）〈腎〉、黃家祥〈幻肢〉

散文獎：

首獎／陳榮顯〈一部紀錄片的完成〉

優選獎／陳宛萱〈Monster〉

佳作／賴俊儒（筆名MBKBN）〈謎語練習〉、林佳樺〈守宮〉

新詩獎：

首獎／Yu Xiu Wang （筆名宇秀）〈下午有這樣一件旗袍〉

優選獎／陳怡芬〈走失〉

佳作／沈信呈（筆名沈眠）〈憂鬱史〉、楊書軒〈蛛蝶〉