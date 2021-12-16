今年已進入尾聲，全國教師工會總聯合會今天公布「2021年10大教育新聞」，第一名是「疫情下被神化的教育解方：數位教育」；同時，今年金驢獎不同於以往的頒給個人，而是頒給了抽象但又確實存在「教育官場『河蟹文化』」。

全教總公布的10大教育新聞是：一、數位教育；二、私校退場條例延宕多年，校產處置與轉型仍無共識；三、調薪獨缺員工代表，工會要求落實政府責任；四、產學創新條例通過，一場成敗未知的高教沙盒實驗；五、考招制度設計與配套，漠視學生權益。

六、違反公共化精神，教育部應該檢討準公共收費標準；七、違反學童最佳利益，私校小聯考應立即停止；八、私校門神、雙薪肥貓橫行，年改公平性備受質疑；九、高中職員額長期未依法聘足，教育部難辭其咎；十、代理教師比例爆量，勞動權益長期受損。

今年十大教育新聞排名第一的是「數位學習」。全教總理事長侯俊良表示，因為疫情，今年5月19日起學校停課，學生改為在家遠距學習，對教育現場造成重大衝擊。教育部現在提出的解決方案是「生生用平板」，但全教總認為平板只是工具，最重要的是要提出數位科技輔助教學的全面性政策，而非人手一只平板而已。

近幾年很多私幼接受政府補助成為「準公共幼兒園」，但產生一些負面效應，「違反公共化精神，教育部應該檢討準公共化收費標準」成為今年第6名的教育新聞。

全教總幼兒教育委員會主委楊逸飛說，準公共幼兒園的制度完全無法符合公共化精神，卻因此占具國家資源，而近日又爆出準公共幼兒園歇業，政府收不回補助款項的事情，顯見政府連基本的經營都沒有把關就撒錢給業者。

全教總今年把金驢獎頒給「教育官場『河蟹文化』」，因為教育局長關說教師甄試、學習歷程檔案遺失等事件，都沒有官員出來負責，凸顯教育高官即便有嚴重的不當行為或疏失，仍然可以安坐其位。