經濟部日前提及若第三天然氣接收站未完工，恐有137億度電缺口、中南部恐多燒500萬噸煤，但若依我國現行主要燃煤電廠台中火力發電廠為例，先前中火燃氣機組通過環差時承諾，當燃氣機組上線後，燃煤機組1至4號改為備用，且在空汙季、備轉容量大於8％及中部空品AQI大於100等條件時不得啟用，環評大會更加上每年總運轉時數不得累積超過240小時，台中電廠同時運轉燃煤及燃氣機組，合計不超過10部等限制。

而位於高雄的興達電廠也是現行還有燃煤機組的電廠之一，台電在「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」時承諾，舊燃煤機組1、2號機將提前至2023年除役，3、4號燃煤機組也分別提前至2025年、2026年除役；避免加劇冬季空污，台電也承諾，既有燃煤3、4號機組在除役前，從2024年底開始轉為備用機組，並在備轉容量率低於8％時才啟用，未來在供氣穩定前提下，優先調度天然氣發電。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，中火、興達燃煤機組要啟用皆有其條件限制，不是說缺電就燒煤，政府不該用這樣的方式恐嚇民眾。

12月18日包括核四重啟、公投綁大選、反萊豬進口、珍愛藻礁等四大公投將舉行，台灣健康空氣聯盟與珍愛藻礁公投工作小組今天在民進黨黨部前辦理遊行，並邀請跨黨派立委、專家學者參與。